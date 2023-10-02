Advertisement

رياضة

تشيلسي فاز على فولهام

Lebanon 24
02-10-2023 | 19:00
A-
A+
Doc-P-1113042-638318939856029510.jpg
Doc-P-1113042-638318939856029510.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أنهى تشيلسي صيامه عن التسجيل بالفوز 2- صفر على مضيفه فولهام في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم حيث أحرز ميخايلو مودريك هدفه الأول مع الفريق كما احتفل أرماندو برويا بهز الشباك في عودته من الإصابة يوم الإثنين.
Advertisement
وفشل فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو في هز الشباك في آخر ثلاث مباريات في الدوري، وأحرز خمسة أهداف في ست مباريات هذا الموسم قبل رحلته إلى كريفن كوتيدج.

لكن في غضون دقيقتين من الشوط الأول فرض تشيلسي سيطرته على المباراة، ففي الدقيقة 18 استلم الأوكراني مودريك كرة بصدره بشكل رائع ليضع نفسه في مواجهة الحارس ويحرز هدفه الأول مع تشيلسي منذ انضمامه للفريق قبل تسعة أشهر.
وتسبّب خطأ دفاعي من فولهام في تسجيل برويا الهدف الثاني، في أول مشاركة له منذ إصابته في الركبة في نهاية 2022، لكن برويا خرج عند مرور ساعة من اللعب، وشوهد وهو يسير بمساعدة الطاقم الطبي لتشيلسي.
وكاد البديل إيان ماتسن، الذي شارك بعد إصابة مودريك، أن يعزز من تفوق تشيلسي عندما سدد في القائم في الدقيقة 62.

وحقّق تشيلسي فوزه الثاني في الدوري ليرتقي للمركز 11 بثماني نقاط متفوقا بفارق الأهداف على فولهام صاحب المركز 13.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:24 | 2023-10-02
23:00 | 2023-10-02
16:49 | 2023-10-02
15:01 | 2023-10-02
14:48 | 2023-10-02
12:46 | 2023-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24