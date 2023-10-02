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رياضة
تشيلسي فاز على فولهام
Lebanon 24
02-10-2023
|
19:00
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أنهى تشيلسي صيامه عن التسجيل بالفوز 2- صفر على مضيفه فولهام في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم حيث أحرز ميخايلو مودريك هدفه الأول مع الفريق كما احتفل أرماندو برويا بهز الشباك في عودته من الإصابة يوم الإثنين.
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وفشل فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو في هز الشباك في آخر ثلاث مباريات في الدوري، وأحرز خمسة أهداف في ست مباريات هذا الموسم قبل رحلته إلى كريفن كوتيدج.
لكن في غضون دقيقتين من الشوط الأول فرض تشيلسي سيطرته على المباراة، ففي الدقيقة 18 استلم الأوكراني مودريك كرة بصدره بشكل رائع ليضع نفسه في مواجهة الحارس ويحرز هدفه الأول مع تشيلسي منذ انضمامه للفريق قبل تسعة أشهر.
وتسبّب خطأ دفاعي من فولهام في تسجيل برويا الهدف الثاني، في أول مشاركة له منذ إصابته في الركبة في نهاية 2022، لكن برويا خرج عند مرور ساعة من اللعب، وشوهد وهو يسير بمساعدة الطاقم الطبي لتشيلسي.
وكاد البديل إيان ماتسن، الذي شارك بعد إصابة مودريك، أن يعزز من تفوق تشيلسي عندما سدد في القائم في الدقيقة 62.
وحقّق تشيلسي فوزه الثاني في الدوري ليرتقي للمركز 11 بثماني نقاط متفوقا بفارق الأهداف على فولهام صاحب المركز 13.
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