Advertisement

رياضة

عين تشيلسي وسان جيرمان على مينيان!

Lebanon 24
03-10-2023 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1113095-638319178125708749.jpg
Doc-P-1113095-638319178125708749.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن ميلان الإيطالي يسعى إلى حسم مسألة تجديد عقد حارس مرماه مايك مينان في أسرع وقت ممكن بعدما بدأت العروض تنهال عليه.

وقالت الصحيفة إن تشيلسي وباريس سان جيرمان يحومان حول حارس المرمى الفرنسي لخطفه من "الروسونيري".
Advertisement

 وأضافت: "يعد مايك مينيان من بين أفضل خمسة حراس مرمى في العالم من حيث الجودة الفنية والقيادة واستمرارية الأداء ما يجعله مطمعاً من جانب العديد من الأندية".

وأشارت إلى أن هذا الوضع يعترف به ميلان، وجعل إدارة النادي تبدأ مفاوضات تجديد عقده منذ حوالي عشرة أيام رغم أن عقده ينتهي في 2026.

وتابعت: "المفاوضات الأولية كانت مجرد الحصول على الانطباعات والأفكار بشأن كيفية التخطيط للمستقبل، إذ أنه في غضون 15إلى 20 يوماً سيصل وكلاء مينيان إلى ميلان لعقد قمة أولى مع الرئيس التنفيذي للروسونيري فورلاني لحسم مسألة تجديد عقد اللاعب في سان سيرو".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:18 | 2023-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:00 | 2023-10-03
23:24 | 2023-10-02
23:00 | 2023-10-02
19:00 | 2023-10-02
16:49 | 2023-10-02
15:01 | 2023-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24