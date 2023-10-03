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رياضة
عين تشيلسي وسان جيرمان على مينيان!
Lebanon 24
03-10-2023
|
01:15
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ذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن ميلان الإيطالي يسعى إلى حسم مسألة تجديد عقد حارس مرماه مايك مينان في أسرع وقت ممكن بعدما بدأت العروض تنهال عليه.
وقالت الصحيفة إن تشيلسي وباريس سان جيرمان يحومان حول حارس المرمى الفرنسي لخطفه من "الروسونيري".
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وأضافت: "يعد مايك مينيان من بين أفضل خمسة حراس مرمى في العالم من حيث الجودة الفنية والقيادة واستمرارية الأداء ما يجعله مطمعاً من جانب العديد من الأندية".
وأشارت إلى أن هذا الوضع يعترف به ميلان، وجعل إدارة النادي تبدأ مفاوضات تجديد عقده منذ حوالي عشرة أيام رغم أن عقده ينتهي في 2026.
وتابعت: "المفاوضات الأولية كانت مجرد الحصول على الانطباعات والأفكار بشأن كيفية التخطيط للمستقبل، إذ أنه في غضون 15إلى 20 يوماً سيصل وكلاء مينيان إلى ميلان لعقد قمة أولى مع الرئيس التنفيذي للروسونيري فورلاني لحسم مسألة تجديد عقد اللاعب في سان سيرو".
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