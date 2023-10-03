الاتحاد السعودي يكشف تفاصيل إلغاء مباراة سباهان الإيراني

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أصدر نادي اتحاد جدة السعودي بيانا رسميا بشأن إلغاء مباراته أمام نادي سباهان الإيراني، التي كانت مقررة مساء الإثنين، ضمن الجولة الثانية بمجموعات دوري أبطال آسيا.وذكر الاتحاد، عبر حسابه على منصة إكس: "يود نادي الاتحاد الإيضاح أنه بعد وصوله للملعب الذي ستقام فيه المباراة مع نادي سباهان، تم إبلاغه من قبل مراقب الاتحاد الآسيوي أن المباراة لن تقام وفق الموعد المحدد وبإمكان الفريق مغادرة الملعب".وأضاف: "ووفقا لذلك غادرت بعثة النادي الملعب، ونادي الاتحاد سيتابع حيثيات القرار، ويدعو الاتحاد الآسيوي لحفظ حقوق النادي التي كفلتها الأنظمة واللوائح".وأتم: "في هذا الإطار، يشكر النادي الاهتمام والمتابعة التي حظي بها من قبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيران ووزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكره القدم".وكان الاتحاد الآسيوي قد قرر إلغاء المباراة بسبب ظروف غير متوقعة حسبما أعلن في بيانه، مؤكدا أن سيتم إحالة الأمر للجان المختصة.وذكرت مصادر أن سبب الأزمة هو وجود تمثال لقاسم سليماني، المسؤول البارز الراحل في الحرس الثوري الإيراني داخل ملعب المباراة، وذهذا يعتبر فعلا غير رياضيا.