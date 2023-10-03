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رياضة
السيتي يستعرض كؤوس "الثلاثية التاريخية" في الإمارات
Lebanon 24
03-10-2023
|
04:00
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تصل جولة كؤوس الثلاثية التاريخية التي حققها مانشستر سيتي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 5 إلى 8 تشرين الأول.
وكشف نادي مانشستر سيتي لكرة القدم عن مزيد من تفاصيل الجولة والفعاليات المصاحبة لها، حيث يتيح النادي لجماهيره الواسعة في الإمارات فرصة الاطلاع عن قرب على الكؤوس المحققة في الموسم التاريخي الذي سجل خلاله الثلاثية، بالإضافة إلى لقاء أسطورة السيتي ولاعبه السابق جوليون ليسكوت.
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وتعد دولة الإمارات المحطة الأحدث على برنامج "جولة كؤوس الثلاثية التاريخية" المقدمة من علامة OKX، شريك النادي الرسمي، وتتواصل فعاليات الزيارة من الخميس 5 ولغاية الأحد 8 تشرين الأول، حين يحط كل من كأس دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس الدوري الإنكليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنكليزي، لأول مرة في دولة الإمارات، بعد الموسم التاريخي الناجح الذي حققه النادي في عام 2023.
ويتضمن جدول زيارة كؤوس الثلاثية التاريخية، تنظيم فعالية عائلية مجانية لمتابعة اللقاء الكروي الذي يجمع نادي مانشستر سيتي مع أرسنال في الدوري الإنكليزي الممتاز مساء الأحد 8 تشرين الأول.
وتنطلق أنشطة الفعالية العائلية عند الساعة 5:30 عصراً في متحف اللوفر أبوظبي، حيث يمكن لجمهور السيتي في الدولة التقاط الصور التذكارية مع الكؤوس ولقاء أسطورة النادي جوليون ليسكوت، فيما تشهد الفعاليات تنظيم مسابقات تتيح للمشجعين الفوز بجوائز مميزة من النادي، بالإضافة إلى عروض ترفيهية والعديد من الأنشطة العائلية، بالإضافة إلى حضور تميمتي النادي الرسميتين مونشستر ومون بيم.
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