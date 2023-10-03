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رياضة

تحرّك عاجل من "ريال مدريد" ضد مزاعم الرشوة

Lebanon 24
03-10-2023 | 08:18
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قرّر مجلس إدارة نادي "ريال مدريد"، التحرك قضائيا ضد فيلاريخو المفوض السابق في الشرطة الإسبانية، بسبب اتهامات الرشوة.


وكان فياريخو قد أجرى حوارا مع محطة الإذاعة الكتالونية RAC1، كاشفا أن فلورنتينو بيريز رئيس "ريال مدريد"، يقدم رشاوى للحكام أمام "برشلونة".
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وقال الريال في بيان رسمي: "أمر رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، بالتحرك قضائيا ضد فيلاريخو، بسبب الاتهامات الكاذبة التي وجهها عبر محطة الإذاعة الكتالونية". 


يذكر أن نادي برشلونة أصدر بيانا أمس الإثنين، أكد فيه أن معلومات فيلاريخو "خاطئة"، وأن خوان لابورتا رئيس النادي قرر اتخاذ إجراءات قانونية ضد المفوض السابق.

وكان فيلاريخو قد كشف في نفس المقابلة، أن الأشخاص المحيطين بخوان لابورتا، هم الذين قدموا المعلومات عن الرئيس السابق ساندرو روسيل، والتي أدت إلى سجنه لمدة 22 شهرا. (كووورة)
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