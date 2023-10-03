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رياضة

رونالدو يتوج بجائزة جديدة في السعودية

Lebanon 24
03-10-2023 | 16:00
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توج قائد نادي النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يوم الثلاثاء، بجائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي لكرة القدم عن شهر أيلول.

وتنافس رونالدو مع المغربي مراد باتنا المحترف في صفوف الفتح، إذ خاض اللاعبان 4 مباريات خلال الشهر الماضي فسجل كل منهما 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة. (روسيا اليوم) 
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