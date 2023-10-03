خسارة "دينامو" امام "الاتحاد السكندري"

عانى "دينامو" - لبنان خسارة اولى امام "الاتحاد السكندري" حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة النوادي العربية 89 - 96، في المباراة التي اجريت بينهما عصر اليوم، في المرحلة الثانية من الدور الاول لبطولة النوادي العربية ال35 التي تستضيفها قطر.

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