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رياضة

مدرب نيوكاسل يتحدث عن "وقف خطورة مبابي".. كيف سيفعلها؟

Lebanon 24
03-10-2023 | 23:00
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تحدث المدير الفني لنيوكاسل يونايتد الإنكليزي إيدي هاو عن الطريقة التي سيتعامل بها مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي، عندما يلتقي الفريقان الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

و‬يخوض نيوكاسل أول مباراة له على أرضه في البطولة منذ 2003، عندما يستقبل باريس سان جرمان في ملعب "سانت جيمس بارك".
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لكن اهتمام هاو سينصب على المباراة وليس المناسبة.

واستهل الفريق الإنكليزي مغامرته الأوروبية هذا الموسم بالتعادل السلبي على ملعب "سان سيرو" أمام ميلان، وسيواجه الآن بطل الدوري الفرنسي.

وقال هاو للصحفيين، الثلاثاء: "لا أتذكر من مباراة ميلان سوى نشيد دوري أبطال أوروبا. لم يكن تركيزي على الموسيقى أو اللحظة، كان مجرد محاولة مساعدة اللاعبين بأي طريقة ممكنة".
 
وتابع: "نعم، ستكون لحظة رائعة للنادي أن أعود إلى هنا لبعض الوقت، إنها ليلة كبيرة في ملعبنا، لكن بالنسبة لي الأمر يتعلق بالتركيزعلى المباراة".

ويجب أن يكون أحد مجالات تركيز هاو ولاعبيه كيفية التعامل مع التهديد الذي يشكله مبابي.

وعن ذلك قال المدير الفني لنيوكاسل: "يصعب جدا الحد من خطورته"، لكنه أضاف: "سجلنا الدفاعي قوي ولا نبني خططنا على مواجهة لاعب بعينه".

وأردف هاو: "لا أؤمن بفرض رقابة فردية. نحن بحاجة إلى تقديم أداء جماعي جيد مع تضييق المساحات، للتضييق على أفضل لاعب في العالم الأربعاء". (سكاي نيوز عربية) 
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