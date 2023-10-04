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رياضة
رئيس "انتر ميامي" يعطي وعداً لميسي: ستعود إلى برشلونة
Lebanon 24
04-10-2023
|
02:00
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يبدو أن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي، قد يعود إلى برشلونة خلال العامين المقبلين، من أجل الحصول على "وداع لائق" لم يحصل عليه قبل رحيله من النادي الكتالوني.
وكشف رئيس نادي "إنتر ميامي" الأميركي، خورخي ماس، خلال تصريحات نقلها موقع "فوتبول إسبانيا"، الأربعاء، عن صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أنه وعد ميسي "بفعل كل ما يمكن خلال السنوات المقبلة"، لتتاح أمام قائد برشلونة السابق العودة وتوديع جماهيره في "كامب نو"، الملعب التاريخي للنادي الإسباني.
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وأوضح ماس: "إنتر ميامي سيذهب إلى هناك أو ستكون هناك مباراة مثلا".
ولعب ميسي (36 عاما) آخر مبارياته مع برشلونة، ولم يكن يعلم أحد سواء هو أو الجماهير أنها ستكون النهاية، قبل الانتقال إلى باريس سان جرمان الفرنسي صيف عام 2021.
وانتقل ميسي، بطل العالم في مونديال قطر الأخير، والمتوج بسبع كرات ذهبية، بعدها إلى إنتر ميامي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بعد موسمين رفقة فريق باريس سان جرمان. (الحرة)
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