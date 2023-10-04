Advertisement

رياضة

رئيس "انتر ميامي" يعطي وعداً لميسي: ستعود إلى برشلونة

Lebanon 24
04-10-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1113503-638320071968170408.jpg
Doc-P-1113503-638320071968170408.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يبدو أن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي، قد يعود إلى برشلونة خلال العامين المقبلين، من أجل الحصول على "وداع لائق" لم يحصل عليه قبل رحيله من النادي الكتالوني.

وكشف رئيس نادي "إنتر ميامي" الأميركي، خورخي ماس، خلال تصريحات نقلها موقع "فوتبول إسبانيا"، الأربعاء، عن صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أنه وعد ميسي "بفعل كل ما يمكن خلال السنوات المقبلة"، لتتاح أمام قائد برشلونة السابق العودة وتوديع جماهيره في "كامب نو"، الملعب التاريخي للنادي الإسباني.
Advertisement

 وأوضح ماس: "إنتر ميامي سيذهب إلى هناك أو ستكون هناك مباراة مثلا".

ولعب ميسي (36 عاما) آخر مبارياته مع برشلونة، ولم يكن يعلم أحد سواء هو أو الجماهير أنها ستكون النهاية، قبل الانتقال إلى باريس سان جرمان الفرنسي صيف عام 2021.
 
وانتقل ميسي، بطل العالم في مونديال قطر الأخير، والمتوج بسبع كرات ذهبية، بعدها إلى إنتر ميامي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بعد موسمين رفقة فريق باريس سان جرمان. (الحرة) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:45 | 2023-10-04
03:00 | 2023-10-04
00:35 | 2023-10-04
23:00 | 2023-10-03
17:49 | 2023-10-03
16:00 | 2023-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24