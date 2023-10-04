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رياضة

صورتهما أثارت الجدل.. لماذا استفز عناق بين عداءتين الصين؟ (صورة)

Lebanon 24
04-10-2023 | 03:00
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مجرد صورة وثقت لحظة عناق بين العداءتين الصينيتين لين يووي ووو ياني، أثارت بلبلة على مواقع التواصل في الصين.

فقد حظر "ويبو" الشهير في الصين تداول تلك الصورة بلا تغطية أرقام المتسابقين اللتين شاركتا في سباق 100 متر حواجز للسيدات، خلال دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو، بمربعات رمادية.
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ويكمن السبب في أن أرقام المتسابقتين شكلتا عن غير قصد إشارة إلى مذبحة ميدان تيانانمن.

إذ بعد فوز لين بالميدالية الذهبية في السباق بزمن قدره 12.74 ثانية، عانقتها "وو"، فأظهرت اللقطة العداءة الأولى حاملة الرقم 6 على ثيابها، و"وو" الرقم 4، أي"6/4" وهي الإشارة الشائعة للدلالة على مذبحة ميدان تيانانمن الشهيرة التي وقعت في الساعات الأولى من الرابع من حزيران 1989. (العربية) 
 
صورة اللاعبتين (من شاترستوك)
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