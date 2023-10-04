بيكهام يكشف: تفاصيل مفاوضات ضم ميسي إلى إنتر ميامي

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كشف ديفيد بيكهام، أسطورة كرة القدم الإنجليزية، ومالك نادي إنتر ميامي الأميركي، تفاصيل المفاوضات لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الفريق، واصفاً قدوم ليو بأنه غيَّر كلَّ شيء في الدوري الأمريكي.وأكد بيكهام في تصريحات إعلامية، اليوم الأربعاء: "قبل 4 سنوات تسللت إلى فندق يقيم به خورخي، والد ميسي، في برشلونة وبذلك الوقت لم نكن جاهزين، وهو أيضاً لم يكن جاهزاً".وواصل بيكهام: "قُلت لخورخي نريد ابنك معنا عندما يكون جاهزاً، عملنا على الصفقة لمدة 4 سنوات، عندما كان في باريس سان جيرمان رأينا فرصة لعودته إلى برشلونة، ثم كل شيء سار بعدها بمحاذاة قدوم شخص مثله، كنا نعرف أنه سوف يغيّر النادي والدوري والرياضة وأبعد من ذلك.وأضاف قائلاً: "ما يفعله ميسي داخل وخارج الملعب بمثابة حلم، وأيضاً بوسكيتس وجوردي ألبا، لكن قدوم ليو غيَّر كل شيء، لاعبو الأكاديمية الآن لديهم شخص يقتدون به فاز بكل شيء وهو يقوم بتعليمهم".وقال مالك إنتر ميامي : "ميسي كان لديه عرضان من السعودية وبرشلونة، وخيار البرشا هو ما أقلقني لأنه يلامس قلبه ولم يودع النادي بشكل جيد".ورحل ميسي عن صفوف برشلونة في صيف 2021، وقدم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وبعدها، انضم لصفوف إنتر ميامي في صيف 2023.وبات ميسي أبرز اسم على الإطلاق ينتقل إلى الدوري الأميركي منذ الجوهرة البرازيلية بيليه، الذي وصل إلى نيويورك كوزموس في عام 1975.وغاب ميسي عن آخر 4 مباريات لإنتر ميامي نتيجة الإصابة التي تعرَّض لها ضد تورنتو في وقت سابق من الشهر الماضي.وفى السياق ذاته، تلقّى فريق إنتر ميامي الأميركي، ضربة قوية بتأكد غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، حتى نهاية الموسم الجاري 2023-2024، بسبب الإصابة.وقال الصحفي الأميركي، كادين ديليسا، المهتم بأخبار إنتر ميامي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إن ليونيل ميسي سيغيب عن إنتر ميامي الأميركي حتي نهاية الموسم الجاري، بسبب معاناته من إصابة قوية في أوتار الركبة.وكتب ديليسا في تغريدته: "مصدر أكّد لنا أن ميسي يعاني من تمزق عمقه 2 سم في أوتار الركبة، أكدته أشعة الرنين المغناطيسي، ما سيجعله على الأرجح يغيب لنهاية الموسم".أضاف: "لقد تعرض لتلك الإصابة خلال لقاء الأرجنتين والإكوادور في تصفيات كأس العالم 2026، قبل أن تتفاقم ضد تورنتو".وتعرض ليونيل ميسي للإصابة في أوتار الركبة خلال مباراة الأرجنتين والإكوادور في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، ثم تفاقمت بعد عودته لإنتر ميامي والمشاركة لمدة 37 دقيقة أمام تورنتو، ثم الخروج مصاباً ومغادرة أرضية الملعب، ويغيب 3 مباريات عن فريقه الأميركي.والجدير بالذكر أن ليونيل ميسي شارك في 12 مباراة مع إنتر ميامي بكافة المسابقات، وأحرز 11 هدفاً وصنع 5 أهداف، وحصل معه على لقب كأس الدوريات.ومن المقرر أن ينتهي موسم إنتر ميامي في الدوري الأميركي يوم 22 تشرين الأول الجاري، حين يواجه تشارلوت، ومن المُستبعد أن يستكمل مشواره في التصفيات النهائية، بسبب مركزه المتأخر في جدول الترتيب العام.