وفاة مشجع أدّت إلى إلغائها.. ماذا حدث في هذه المباراة؟

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ألغيت مباراة ببطولة دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي لكرة القدم بين فريقي ليتون أورينت على ملعبه ضد لينكولن سيتي بعد 84 دقيقة بسبب وفاة مشجع وحالة طبية طارئة في المدرجات.واقتحم أحد مشجعي فريق ليتون أورينت أرض الملعب لتنبيه الحكم بحالة الطوارئ الطبية قبل أن يجلس عدد من المشجعين في الملعب لمنع استمرار المباراة.وبحسب شبكة سكاي سبورتس، فإن الطاقم الطبي أجرى عملية إنعاش قلبي رئوي للمشجع على جانب الملعب قبل توقف اللعب.وتم إلغاء المباراة بعد ساعة من توقف اللعب بينما كان ليتون أورينت يتقدم 1-صفر.وقال ليتون أورينت في بيان: "جميع مشاعرنا في نادي ليتون أورينت لكرة القدم مع المشجع وأسرته في هذا الوقت العصيب".وأضاف البيان: "يتوجه النادي بالشكر لجميع المشجعين الذين حضروا المباراة على ملعب بريسبان رود بسبب التعاطف الذي أظهروه خلال هذا الموقف الصعب جداً".وقالت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم إن قراراً بشأن المباراة الملغاة سيصدر بعد التشاور مع كلا الناديين.وأوضح النادي أن المشجع قد توفى مما تسبب في إلغاء مباراة ليتون أورينت مع لينكولن سيتي بسبب حالة طبية طارئة بين الجماهير.وأضاف بيان النادي اللندني: "احتاج أحد أفراد الجمهور إلى رعاية طبية في ملعب ليتون أورينت بريسبان رود، وأكدت خدمة الإسعاف في لندن أن رجلاً توفي بعد أن أصيب بوعكة في نهاية مباراة ليتون أورينت ولينكولن المهجورة في الدوري الأول على طريق بريسبان."وأكمل البيان: "ركض أحد المشجعين على أرض الملعب باتجاه الحكم ستيفن مارتن للفت الانتباه إلى حقيقة أن أحد أفراد الجمهور يحتاج إلى رعاية طبية في المدرج الشرقي وجلس 20 مشجعاً على أرض الملعب لإيقاف المباراة".