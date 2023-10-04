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رياضة

إعلان مهمّ... مونديال 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال

Lebanon 24
04-10-2023 | 11:42
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أعلن الملك المغربي محمد السادس  قبول الاتحاد الدولي لكرة القدم، ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال كمرشح وحيد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2030، وهو ما أكده أيضا موقع "فيفا".

وقال بلاغ للديوان الملكي "زف صاحب الجلالة الملك محمد السادس بفرحة كبيرة للشعب المغربي خبر اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب – إسبانيا – البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم".
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ووفق وكالة المغرب للأنباء، أعرب الملك المغربي "عن تهانئه لمملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، مجددا التأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل، في تكامل تام، مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة".

وكان محمد السادس قد أعلن في آذار الفائت انضمام المغرب إلى ملف إسبانيا والبرتغال لعام 2030، علما بأن المغرب ترشح خمس مرات سابقا لاستضافة المونديال، لكن محاولاته باءت بالفشل أعوام 1994 و1998 و2006 و2010 و2026.

ويصادف مونديال 2030 ذكرى مرور 100 عام على إقامة أول مونديال في العاصمة الأوروغويانية مونتيفيديو، وكانت الأرجنتين وتشيلي والأوروغواي والباراغواي أطلقت في شباط الماضي ملفها الرسمي المشترك.

المصدر: الحرة
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