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رياضة

أتلتيكو ينتصر بشق الأنفس على فينورد

Lebanon 24
04-10-2023 | 23:00
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قاد المهاجم ألفارو موراتا فريقه أتلتيكو مدريد للفوز 3-2 على فينورد الهولندي في ثاني جولات المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

افتتح ماريو هيرموسو التسجيل بهدف عكسي في مرمى فريقه في الدقيقة السابعة، قبل أن يعادل موراتا الكفة بتسجيل الهدف الأول لـ"الروخيبلانكوس" في الدقيقة 12.
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وأحرز ديفيد هانكو الهدف الثاني لفينورد في الدقيقة 34، لكن أنطوان غريزمان تمكن من إحراز التعادل قبل نهاية الشوط الأول (ق 54).

وعاد موراتا لهز الشباك في الدقيقة 47 ليحرز الهدف الثالث، ويمنح فريقه نقاط المباراة الثلاث.

ويتصدر "الأتلتي" المجموعة مؤقتاً برصيد أربع نقاط، يليه فينورد بثلاث نقاط.

ويملك لاتسيو نقطة واحدة في المركز الثالث، وسيكون بوسعه الارتقاء للصدارة حين يواجه سيلتك الذي لا يملك أي نقطة.
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