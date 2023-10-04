برشلونة يهدي تشافي فوزاً ثميناً في مباراته المئة

Advertisement

احتفل برشلونة الإسباني بمئوية مدربه تشافي هرنانديس على أفضل وجه، بتحقيقه الفوز الثاني توالياً وهذه المرة على حساب مضيفه بورتو البرتغالي بهدف نظيف في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.ويأتي هذا الفوز في المسار الصحيح لمساعي النادي الكاتالوني إلى نفض غبار خروجه الدرامي من دور المجموعات في الموسمين الماضيين، والتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.ويدين "بلاوغرانا" الذي أكمل الثواني الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد غافي ببطاقة صفراء ثانية (90+2)، بهذا الفوز الثمين الذي رفع به رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، إلى هدف البديل فيران توريس (45+1) الذي دخل في الدقيقة 34 مكان البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي خرج مصاباً.