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رياضة
في غياب ميسي.. إنتر ميامي يتلقى خسارة ثقيلة
Lebanon 24
05-10-2023
|
02:59
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غاب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة فريقه إنتر ميامي أمام مضيفه شيكاغو فاير في الدوري الأميركي.
وحالت الآلام العضلية التي يعاني منها ميسي دون أن يشارك في مواجهة شيكاغو فاير، أمس الأربعاء والتي مني فيها إنتر ميامي بخسارة ثقيلة (1-4).
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وهذه هي رابع مباراة يغيب عنها ميسي عن إنتر ميامي، بسبب الإصابة.
وبهذه الهزيمة تراجع إنتر ميامي إلى المركز قبل الأخير في القسم الشرقي بـ33 نقطة، مبتعدا بـ5 نقاط عن المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية، قبل 3 جولات على نهاية الدور التمهيدي. (كووورة)
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