بيكهام يعقد جلسة مع نجم ريال مدريد الغاضب!





ووفقًا لما ذكرته إذاعة "لا كادينا سير" الإسبانية، فإن ديفيد بيكهام الذي يشغل منصب الرئيس والشريك المالك في إنتر ميامي، عقد جلسة مؤخرًا مع مودريتش في كرواتيا لمناقشة انتقال محتمل في الصيف المقبل.

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ويرتبط مودريتش بعقد مع ريال مدريد حاليًا ينتهي بنهاية الموسم الجاري، كما أن اللاعب الكرواتي لا يعيش أفضل أوقاته مع الميرنجي، بسبب قلة مشاركاته. قال تقرير صحفي إسباني، إن الإنكليزي ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي الأميركي، عقد جلسة مع أحد نجوم ريال مدريد، خلال الفترة الماضية.ووفقًا لما ذكرته إذاعة "لا كادينا سير" الإسبانية، فإن ديفيد بيكهام الذي يشغل منصب الرئيس والشريك المالك في إنتر ميامي، عقد جلسة مؤخرًا مع مودريتش في كرواتيا لمناقشة انتقال محتمل في الصيف المقبل.ويرتبط مودريتش بعقد مع ريال مدريد حاليًا ينتهي بنهاية الموسم الجاري، كما أن اللاعب الكرواتي لا يعيش أفضل أوقاته مع الميرنجي، بسبب قلة مشاركاته.

وأفادت تقارير صحفية مؤخرًا، أن مودريتش غير مرتاح لجلوسه على مقاعد بدلاء الريال، مذكرًا أنشيلوتي بأنه وعده بالاعتماد عليه هذا الموسم، وأنه سيكون مهمًا، مستنكرًا أن هذا لم يحدث.



وكشف البرنامج الإسباني الشهير "الشيرنجيتو"، أن مودريتش أبلغ إدارة ريال مدريد أيضًا بأنه يخطط للرحيل إذا استمر الوضع الحالي، لكنه لم يتحدث مباشرة مع الرئيس فلورنتينو بيريز حتى الآن. (كووورة)