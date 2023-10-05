«الفيفا» يدرس رفع الحظر عن مشاركة روسيا في البطولات الدولية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه سيسمح للمنتخب الروسي تحت 17 عاما للذكور والإناث بالمشاركة في بطولة كأس العالم، في حال نجاحه في اجتياز المنافسات التأهيلية.

وجاء في بيان "الفيفا": "بعد قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 26 سبتمبر 2023 بالسماح مرة أخرى لمنتخب روسيا تحت 17 عاما سنة للذكور والإناث بالمشاركة في المنافسات، وافق مجلس فيفا على تمديد هذا القرار ليشمل مشاركة منتخب روسيا تحت 17 عاما للذكور والإناث في بطولة كأس العالم والتي تعد مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمثابة بطولات تأهيلية لها".

وأوضح "الفيفا" أنه سيسمح للمنتخب الروسي تحت 17 عاما ذكورا وإناثا بالمشاركة في البطولات المنضوية تحت لوائه، تحت اسم "الاتحاد الروسي لكرة القدم"، وليس "روسيا"، ودون السماح باستخدام الرموز الوطنية أو الأعلام أو الأناشيد الروسية.

وبالإضافة إلى ذلك، ستلعب الفرق الروسية بألوان محايدة. (روسيا اليوم)