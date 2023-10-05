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رياضة

بوغبا يستعد لمعرفة مصيره في قضية المنشطات

Lebanon 24
05-10-2023 | 11:00
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يستعد لاعب خط وسط يوفنتوس بول بوغبا لمعرفة أخيرًا نتائج التحليل المضاد بشأن اختبار المنشطات الإيجابي الخاص به اليوم.

 

وقد أظهر الفرنسي البالغ من العمر 30 عامًا مستويات أعلى من المعتاد من هرمون التستوستيرون في اختبار عشوائي للمخدرات تم إجراؤه بعد فوز البيانكونيري 3-0 على أودينيزي في أغسطس، وهي المباراة التي تواجد فيها على مقاعد البدلاء.

 

وقد أعلن بوغبا براءته وطلب إجراء تحليل مضاد لعينة البول التي تدينه لتأكيد النتائج.

 

وذكرت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت أن بوغبا سيعرف اليوم نتائج التحليل المضاد، وهو الأمر الذي سيكون له تأثير رئيسي على مستقبل حياته المهنية.

 

وفي حالة تأكيد النتائج الإيجابية، يمكن أن يتعرض الفرنسي للإيقاف لمدة أربع سنوات، على الرغم من أنه يمكن تخفيضها إلى عامين بحسن نية.

 

وإذا تم إيقاف بوغبا في النهاية، فسيكون يوفنتوس قادرًا على إنهاء عقده، مما سيوفر لهم حوالي 30 مليون يورو، مع الأخذ في الاعتبار أن عقده يستمر حتى يونيو 2026 ويتحصل على راتب يبلغ 10 ملايين يورو لكل موسم. 

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