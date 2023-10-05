"مهلة 25 يوما".. هذه الدولة ستنافس السعودية لتنظيم المونديال

وقال الرئيس التنفيذي لكرة القدم الأسترالية، جيمس جونسون، إن منظمته "تستكشف إمكانية" تقديم عرض لعام 2034.

وأشار جونسون: "نحن نقدر اتصالات الفيفا فيما يتعلق بكأس العالم لكرة القدم 2034، ويشجعنا أنه بعد النجاح الكبير الذي حققته بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 وكأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا 2023، ستتاح لأسرة كرة القدم في آسيا وأوقيانوسيا الفرصة مرة أخرى وإظهار قدرتهم على الترحيب بالعالم واستضافة أفضل بطولات الفيفا”.

وقال: "ملفنا مدفوع بحب اللعبة والرغبة في رؤيتها تنمو في كل ركن من أركان العالم.. إن رحلة التحول في المملكة هي القوة الدافعة وراء عرضنا."

(سكاي نيوز)