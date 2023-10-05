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رياضة

"مهلة 25 يوما".. هذه الدولة ستنافس السعودية لتنظيم المونديال

Lebanon 24
05-10-2023 | 08:20
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بعد إعلان السعودية نيته التقديم بطلب لاستضافة مونديال 2034، منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مهلة لدولة أخرى لتقديم ملف ينافس الملف السعودي.

وفقا لتقرير من "غارديان"، أستراليا هي المنافس الأبرز للسعودية، وأمهل الفيفا الاتحاد الأسترالي للكرة وحكومات الولايات الأسترالية والحكومات الفيدرالية، وأي مرشح آخر يرغب بالتنظيم، 25 يوما فقط لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيتقدمون بطلب لاستضافة كأس العالم 2034.

وقال الرئيس التنفيذي لكرة القدم الأسترالية، جيمس جونسون، إن منظمته "تستكشف إمكانية" تقديم عرض لعام 2034.

وأشار جونسون: "نحن نقدر اتصالات الفيفا فيما يتعلق بكأس العالم لكرة القدم 2034، ويشجعنا أنه بعد النجاح الكبير الذي حققته بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 وكأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا 2023، ستتاح لأسرة كرة القدم في آسيا وأوقيانوسيا الفرصة مرة أخرى وإظهار قدرتهم على الترحيب بالعالم واستضافة أفضل بطولات الفيفا”.

وقال: "ملفنا مدفوع بحب اللعبة والرغبة في رؤيتها تنمو في كل ركن من أركان العالم.. إن رحلة التحول في المملكة هي القوة الدافعة وراء عرضنا."

(سكاي نيوز)
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