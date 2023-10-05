أول نجم عالمي يعلن دعمه السعودية لاستضافة "كأس العالم 2034"

أعلن نجم كرة القدم الفرنسي كريم بنزيما، قائد نادي اتحاد جدة، دعمه السعودية لاستضافة كأس العالم في الـ2034.

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وأعاد بنزيما نشر تدوينة لإعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم، نيته الترشح لاستضافة "مونديال 2034".وكتب: "أخبار رائعة، المستقبل مشرق، مبروك لكل أصدقائي والمحبين في المملكة العربية السعودية، أنا أعلم لأي درجة أنتم تعشقون كرة القدم وما يعنيه هذا الخبر لكم، ستكون نسخة مذهلة من كأس العالم".وكانت قد أعلنت السعودية أمس، نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034.