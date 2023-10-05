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رياضة
فوز كبير لـ"دينامو" على "السيب"
Lebanon 24
05-10-2023
|
12:20
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حقق فريق "دينامو" - لبنان فوزا كبيرا على "السيب" العماني بفارق 28 نقطة 96 - 68، في المباراة التي اجريت بينهما عصر اليوم، في المرحلة الثالثة من الدور الاول لبطولة النوادي العربية الـ35 لكرة السلة التي تستضيفها قطر.
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وكان دينامو تعثر في المرحلة الثانية امام الاتحاد السكندري المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالمسابقة.
وكان افضل مسجل لدينامو التونسي رضوان سليمان 20 نقطة، وليستر بروسبير 19 نقطة، وزاك لوفتون 14، وكريم عز الدين 15. (الوكالة الوطنية)
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