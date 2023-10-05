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رياضة

غادر الملعب أثناء مباراة فريقه ولم يعد.. ما سبب اختفاء لاعب "برشلونة"؟

Lebanon 24
05-10-2023 | 13:52
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أصبح نجم برشلونة الصاعد لامين جمال، المغربي الأصل والإسباني الجنسية، أصغر لاعب يبدأ مباراة أساسيا في دوري أبطال أوروبا مع فريقه، بعمر 16 عاما و83 يوما، متخطيا الرقم القياسي السابق المسجل باسم سيليستين بابايار (16 عاما و86 يوما) في موسم 1994-1995.
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وكان قد شارك جمال أساسياً في لقاء فريقه ضد بورتو أمس الأربعاء، في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، لكنه غادر الملعب بشكل مفاجئ في منتصف الشوط الثاني للذهاب للحمام، الا أن النجم الصاعد لم يعد أبدا إلى الملعب. واضطر برشلونة للعب لمدة تسع دقائق وهو منقوص العدد، قبل أن يقرر المدرب تشافي تعويض جمال بماركوس ألونسو في الدقيقة 80.

واوضح تشافي في تصريحاته عقب المباراة، أن جمال كان يعاني من المرض، واضطر لاستبداله بماركوس ألونسو.

وقال المدرب الإسباني: "شعر لامين بالسوء. كان يعاني من آلام في المعدة وانتظرنا بعض الوقت للسماح له بالذهاب إلى الحمام، لكن قيل لي إنه لن يعود إلى الملعب". (روسيا اليوم)
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