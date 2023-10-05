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رياضة

قبل الكلاسيكو.. برشلونة يتلقى ضربة موجعة!

Lebanon 24
05-10-2023 | 23:00
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أصيب مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي، بالتواء في كاحله الأيسر وقد يغيب عن الملاعب لعدة أسابيع، بما في ذلك مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، بحسب بيان النادي الكتالوني.

ولم يحدد برشلونة فترة افتقاده لجهود ليفاندوفسكي، لكن المهاجم البولندي قد يغيب لمدة شهر حسبما ذكرت الصحافة الإسبانية، علما بأنه غادر الملعب في الدقيقة 34 مصابا بعد تدخل من المدافع البرتغالي دافيد كارمو خلال فوز برشلونة على بورتو البرتغالي 1-0 ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا الأربعاء. (روسيا اليوم)
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