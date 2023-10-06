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رياضة

يكبرها بـ 14 عاماً.. زوجة رونالدو البرازيلي العارضة الشهيرة بدت كالأميرات بفستان زفافها (فيديو)

Lebanon 24
06-10-2023 | 00:17
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وثقت عارضة الأزياء البرازيلية سيلينا لوكس أجواء احتفالها بدخولها القفص الذهبي من نجم كرة القدم البرازيلية السابق رونالدو نازاريو، وذلك بعد مرور أيام على زفافهما.

وعلق العروسان على مقاطع الزفاف: "لا يمكن للكلمات أن تعبّر ونحن نحتفل بحبنا في أفضل مكان بالعالم محاطين بأفضل الأجواء السعيدة ".
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وقد خطفت لوكس الأنظار في الحفل الذي أقيم في كنيسة بجزيرة إيبيزا الإسبانية، بفستان زفافها المميز، كما اعتمدت مكياجا أبرز ملامح وجهها.
 



ويكبر رونالدو عروسته الجديدة بأربعة عشر عاما وقد كلّلا علاقة الحب التي استمرت لسبعة أعوام بالزواج، بحضور العديد من المشاهير ونجوم كرة القدم السابقين بينهم البرتغالي لويس فيغو والبرازيلي روبيرتو كارلوس.

ويعتبر هذا الارتباط الثالث لرونالدو، بعد زواجه السابق من ميلين دومينغيز عام 1999 وانفصل عنها في عام 2003، ولديهما ابن يبلغ 23 عاما.

وقدمت ميلين التهنئته بعد زواجه بسيلينا وكتبت: "أنا سعيدة من أجلكما، بارك الله فيكما وحفظكما دائما، حب للأبد".

بعد ذلك ارتبط مهاجم ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي الأسبق بماريا بياتريس أنتوني لمدة 4 سنوات، تحديدا منذ عام 2008 حتى عام 2012، وأنجب منها ماريا صوفيا، 14 عاما، وماريا أليس، 12 عاما. (فوشيا)

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