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رياضة

هالاند ومانشستر سيتي: ما هي آخر التطورات بشأن تمديد العقد بينهما؟

Lebanon 24
06-10-2023 | 07:15
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي مانشستر سيتي اقترب من تمديد عقد نجمه النرويجي إيرلينغ هالاند، والذي سيكون بمثابة ضربة لخطط الانتقالات المستقبلية لريال مدريد، حيث يرغب النادي الملكي منذ فترة طويلة في التعاقد معه.
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وارتبط النادي الملكي بالمهاجم النرويجي الشاب، لكنهم لم يتمكنوا من إبرام اتفاق مع بوروسيا دورتموند خلال فترات الانتقال السابقة، وفى النهاية انتقل هالاند إلى السيتي بقيمة 51 مليون جنيه إسترليني فى صيف 2022.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن السيتي حريص على تمديد عقد هالاند لمدة 12 شهراً آخر على الأقل، علماً بأن عقده الحالي ممتد حتى حزيران 2027.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يتم إجراء المزيد من المحادثات بشأن الشرط الجزائي ضمن هذا العقد، مع إدراج شرطين في اتفاقيته الأولية، أحدهما يتعلق بمستقبل بيب جوارديولا كمدير فني للفريق.

ويأمل السيتي في التوصل إلى حل وسط قريباً، مع بقاء ريال مدريد يراقب من بعيد، حيث يرغبون في جلب هالاند إلى ملعب "سانتياجو برنابيو"، في الوقت الذي ينتظر فيه النادي الملكي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في صيف 2024 عندما يصل إلى نهاية عقده في باريس سان جيرمان.

واندمج هالاند بسرعة مع مانشستر سيتي، وأحرز 52 هدفاً في جميع المسابقات بالموسم الماضي، والذي توّج فيه بالثلاثية مع فريقه.
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