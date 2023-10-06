انتخابات عامة في نادي الحكمة بعد استقالة اللجنة الادارية

صدر عن نادي الحكمة الرياضي بيروت الييان الآتي:

"إفساحا في المجال أمام المرجعيات وأصدقاء النادي لمتابعة الجهود الحثيثة لإبقاء النادي مؤسسة فاعلة رياضياً واجتماعياً ضمن المجتمع اللبناني، وبعدما شكلت الإدارة فريقين لكرة القدم وكرة السلة لموسم 2023-2024، وقامت بكل ما يلزم للحفاظ على صورة النادي وأمنت إستمراريته الرياضية والإدارية والمالية منذ 19 كانون الثاني 2019، على رغم الاوضاع التي تعيشها البلاد ورغم الصعوبات والمعوقات التي وضعت في طريقها وتنامت في الفترة الاخيرة، ما أدى إلى إستقالة رئيسها في 14 ايلول 2023، استمرت في عملها، فشارك فريق كرة السلة في دورة الدوحة الدولية وحل ثانياً، ويشارك فريق كرة القدم وفرق الفئات العمرية الستة في بطولات لبنان للعبة."

وأضاف البيان : "إلى ان شعر عدد من الاعضاء بعدم الجدية في إيجاد حلول خصوصاً في الساعات الاخيرة التي كان فيها استحقاقات داهمة ادت إلى وضع فريق النادي لكرة السلة في وضع لم يشهده إلا نادراً".

وأكمل: "لذلك، إجتمعت اللجنة الإدارية لنادي الحكمة الرياضي بيروت في جلسة طارئة وقبلت إستقالة الأعضاء الأربعة الذين سبق أن تقدموا بإستقالاتهم، كما أودع كامل الأعضاء الحاضرون إستقالاتهم لدى الأمانة العامة للنادي.

وذكر البيان "إن اللجنة الإدارية لنادي الحكمة الرياضي بيروت تشكر كل الذين عملوا معها من رؤساء وإداريين ومدربين ورؤساء وأعضاء اللجان الذين تطوعوا لإعلاء شأن النادي، كما تشكر كل الرعاة والشركات والشخصيات التي دعمت النادي مادياً ومعنوياً في مسيرته طيلة السنوات الماضية وهو ما أعاد إليه البريق والتألق بعد سنوات عجاف.

كما تمنت اللجنة الإدارية على الاصدقاء والمرجعيات "التسريع في تنفيذ ما اتفق عليه، خوفا على استمرارية النادي، وصونا لجمهوره الكبير الذي يبقى العنوان الأساسي لاستمرار مسيرة نادي الحكمة الرياضي بيروت".

ودعى رئيس وأمين سر النادي المناط بهما تصريف الأعمال في ضوء إستقالة اللجنة الإدارية، إلى جلستين تعقدان في 21 تشرين الاول 2023، في قاعة مبنى قدامى الحكمة، (جبران خليل جبران)، الاولى عادية عند الساعة 15.00، والثانية وإستثنائية لإنتخاب لجنة إدارية جديدة تعقد عند الساعة 16.00 بنصاب الثلثين من الأعضاء المسددين إشتراكاتهم السنوية.

وفي حال عدم إكتمال النصاب في الجلسة الاول، تعقد السبت 28 تشرين الاول 2023 جلستان، الاولى عادية عند الساعة 15.00 والثانية استثنائية عند الساعة 16.00 وذلك بنصاب النصف زائدا واحدا من الأعضاء المسددين إشتراكاتهم السنوية، في نفس المكان.

وفي حال عدم إكتمال النصاب في الجلسة الثانية، تعقد السبت 4 تشرين الثاني 2023 جلستان، الاولى عادية عند الساعة 15.00 والثانية استثنائية عند الساعة 16.00 بمن حضر من الأعضاء المسددين إشتراكاتهم السنوية في نفس المكان.

ودعا رئيس وامين سر النادي اعضاء الجمعية العمومية غير المسددين اشتراكاتهم السنوية إلى المبادرة لتسديدها، والراغبين بالترشح لعضوية اللجنة الإدارية الجديدة إلى تقديم طلبات الترشح شخصياً لدى الامانة العامة ايام الاثنين والاربعاء والجمعة من كل أسبوع بين الساعة 17.00 و19.00 مساء مصطحبين طلب الترشح وصورة عن الهوية او إخراج القيد وسجل عدلي لا تقل مدة صلاحيته عن ثلاثة اشهر.