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رياضة

منتخب مصر يقترب من أولمبياد باريس بعد "ريمونتادا" أمام تونس

Lebanon 24
06-10-2023 | 16:00
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نجح المنتخب الوطني المصري الأول لرجال الكرة الطائرة في انتزاع الفوز من نظيره التونسي بنتيجة 3-2 في خامس لقاءات المنتخبين بالمجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس المقبلة المقرر إقامتها صيف 2024.

واستطاع الفراعنة العودة من بعيد في اللقاء بعد التأخر في الشوطين الأول والثاني بنتيجة "25-15، 25-13"، قبل أن يتداركوا أخطائهم ويعودوا للمباراة بقوة ويفوزوا بثلاثة أشواط متتالية.

ليحقق أبناء النيل الفوز الثاني لهم في التصفيات بعد الفوز على الكمبيوتر الياباني في الجولة الثانية بنفس النتيجة.

ومن المقرر، أن يلتقي منتخب مصر في الجولة المقبلة مع نظيره التركي المقرر إقامتها صباح غدًا السبت، فيما يواجه المنتخب التونسي نظيره الفنلندي.

وتحتضن العاصمة اليابانية "طوكيو" خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر الجاري منافسات هذه المجموعة والتي تضم إلى جوار مصر وتونس كلًا من: "أمريكا - صربيا - سلوفينيا - اليابان - تركيا - فنلندا".

ويتسلح الفراعنة بالعوامل النفسية القوية لاسيما بعد تتويجهم بلقب بطولة أمم أفريقيا رقم 24 والتي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري عقب الفوز على المنتخب الجزائري في النهائي بنتيجة 3-1. (صدى البلد)
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