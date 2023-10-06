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رياضة

"الهدف اللغز".. كرة تلامس الشباك ولا تحتسب

Lebanon 24
06-10-2023 | 14:00
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سجل الدوري الإيراني حالة مثلت لغزا كبيرا في كرة القدم، مساء الخميس، في لقطة غريبة اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي.

خلال مباراة شمس آذار وزوب أهان، لم يحتسب حكم اللقاء هدفا وأكمل اللعب، رغم أن الكرة لامست الشباك، في واقعة غير مسبوقة بعالم كرة القدم.

من جهته قال خبير التحكيم بالدوري الإيراني نافيد مظفري، إن قرار الحكم صحيح بعدم احتساب الهدف.

وكشفت الإعادة من زاوية أخرى لحظة "خداع بصري" تعرض لها المشاهدين، حيث لم تدخل الكرة المرمى بالفعل.

هذا "الخداع البصري" لا يزال لم يقنع كل المتابعين، الذين أصروا على أن الكرة لامست الشباك، ليستمر اللغز. (سكاي نيوز)

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