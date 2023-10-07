سانتو بعد خسارة الديربي: سنعود أقوى

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أكد نونو سانتو مدرب نادي الاتحاد ثقته الكبيرة في لاعبي الفريق للعودة بقوة، بعد خسارة ديربي جدة أمام الأهلي (1-0) في الأسبوع التاسع من دوري روشن السعودي.وفشل الاتحاد في اختباره "الكبير" الثاني هذا الموسم في دوري روشن بعد الهزيمة أمام الهلال (4-3) في الأسبوع الخامس.وقال سانتو: "سيطرنا بشكل كبير، حصلنا على الكثير من الفرص ولم نستطع استغلالها، بطبيعة الحال نشعر بالحزن ولكن علينا إظهار ردة فعل قوية".وأضاف: "عملي هو اتخاذ القرارات، منذ قدومي دائماً اتخذ قراراتي لمصلحة النادي ومصلحة الفريق، نحن مجموعة واحدة وحتى في الأوقات الصعبة يجب أن نبقي على وحدة المجموعة".وحول تحسن أداء الفريق في الشوط الثاني، رد سانتو: "أجرينا تغييرات بين الشوطين لزيادة طاقة الفريق، وحصلنا على فرص كثيرة ولسوء الحظ لم نحولها إلى أهداف".واستدرك: "سعيد على المستوى الشخصي بصناعة الفرص وحزين على عدم التسجيل، أي تبديل هو قرار مني وأحترم جميع الآراء".وختم: "أثق في اللاعبين جميعاً، سنعمل معاً لنثبت للجميع بأننا سنعود أقوى".