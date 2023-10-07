يوفنتوس يُواصل خسائره المالية ويطالب بضخ أموال جديدة

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أوضح نادي يوفنتوس، أنه يعتزم مطالبة المساهمين بزيادة رأس مال جديدة تصل إلى 200 مليون يورو (212 مليون دولار) في الوقت الذي شهد فيه النادي الإيطالي لكرة القدم خسارة أخرى في السنة المالية الحالية.وقال النادي الذي يقع مقره في تورينو، وتسيطر عليه عائلة أنييلي منذ قرن، إنه سجل خسارة صافية قدرها 124 مليون يورو في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023.وقال يوفنتوس إن الشركة الأم Exor EXOR.AS ستدعم زيادة رأس المال.كما يعيش فريق "السيدة العجوز" بعض المشاكل الإدارية من بينها التحقيق الذي فتحته لجنة الوكلاء في علاقة النادي المشبوهة مع الوكلاء، حيث يُزعم أن اليوفي دفع لهم مقابل صفقات لم يشاركوا فيها.وتم فتح التحقيق في أعقاب التفاصيل التي ظهرت من تحقيق "بريزما"، المتعلق باتهام يوفنتوس بالتلاعب بالحسابات. وتم الكشف عن سلسلة من فواتير الصفقات، حيث دُفعت أجور لبعض الوكلاء على صفقات لم يشاركوا فيها.