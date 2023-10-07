ناغلسمان يستدعي المخضرمين هوملس ومولر إلى تشكيلته الأولى مع ألمانيا

استدعى المدرب الجديد لمنتخب ألمانيا لكرة القدم يوليان ناغلسمان المخضرمين المتوجين بلقب مونديال 2014، المدافع ماتس هوملس والمهاجم توماس مولر، إلى أول تشكيلة له مع "دي مانشافت" التي ستخوض جولة في الولايات المتحدة في تشرين الأول.

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واستدعي كيفن بيهرنس مهاجم أونيون برلين للمرّة الأولى بعمر الثانية والثلاثين، إلى جانب كريس فوهريش من شتوتغارت وروبرت أندريش من باير ليفركوزن.



قال ناغلسمان في بيان "نحن جهاز تدريبي جديد، ونريد مشاهدة أكبر كم من اللاعبين في المنتخب.. الهدف هو الاعتياد على بعضنا البعض بسرعة، لتطبيق الأفكار في الحصص التدريبية المقبلة".



وتلعب ألمانيا مع الولايات المتحدة الأمريكية في 14 تشرين الأول والمكسيك في 18 منه.



وهنا التشكيلة:

حراسة المرمى: مارك-أندريه تير شتيغن (برشلونة الإسباني)، أوليفر باومان (هوفنهايم) كيفن تراب (أينتراخت فرانكفورت)، برند لينو (فولهام الإنجليزي)الدفاع: روبن غوزنس (أونيون برلين)، ماتس هوملس (بوروسيا دورتموند)، أنتونيو روديغر (ريال مدريد الإسباني)، نيكلاس زوله (بوروسيا دورتموند)، دافيد راوم (لايبتسيغ)، ماليك تياو (ميلان الإيطالي)، جوناثان تاه (باير ليفركوزن)الوسط: روبرت أندريش (باير ليفركوزن)، يوليان براندت (بوروسيا دورتموند)، كريس فوهريش (شتوتغارت)، ليون غوريتسكا (بايرن ميونيخ)، باسكال غروس (برايتون الإنجليزي)، إيلكاي غوندوغان (برشلونة الإسباني)، يوناس هوفمان (باير ليفركوزن)، يوزوا كيميش (بايرن ميونيخ)، جمال موسيالا (بايرن ميونيخ)، لوروا سانيه (بايرن ميونيخ)، فلوريان فيرتس (باير ليفركوزن)الهجوم: كيفن بيهرنس (أونيون برلين)، نيكلاس فولكروغ (بوروسيا دورتموند)، كاي هافيرتس (آرسنال الإنجليزي)، توماس مولر (بايرن ميونيخ)