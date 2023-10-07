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رياضة

بيلينغهام يمحو تاريخ رونالدو في "ريال مدريد"!

Lebanon 24
07-10-2023 | 14:41
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سجل النجم الإنكليزي غود بيلينغهام ثنائية خلال مباراة "ريال مدريد" أمام نظيره "أوساسونا" في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.
وقد افتتح بيلينغهام التسجيل بعد تسع دقائق من عمر اللقاء، ثم عاد وكرّر الأمر بهدف آخر في الدقيقة الـ 54 ليضاعف النتيجة لصالح "الريال".
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هدفا بيلينغهام هما السابع والثامن له هذا الموسم مع ريال مدريد في ثامن مباراة له في الدوري الإسباني، ومنحاه رقمًا عظيمًا في مسيرته مع الملكي، اذ تجاوز ببدايته تلك بداية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع "ريال مدريد"، حيث سجل البرتغالي سبعة أهداف في أول ثمانية لقاءات. (جول)
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