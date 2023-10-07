يوفنتوس يُخفّض راتب بوغبا.. ويدرس فسخ عقده

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أفادت مصادر صحيفة ليكيب (L'Équipe) الفرنسية بأن نادي يوفنتوس الإيطالي قلّص راتب لاعبه بول بوغبا (30 عامًا)، بعد سقوطه في فحص المنشطات".وسقط بوغبا في كشف المنشطات حسب صحف إيطالية، بعد اكتشاف وجود مستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون.وحسب المصدر، فإن يوفنتوس سيقلّص راتب بوغبا كإجراء تأديبي من 8 ملايين يورو سنويًا، إلى 42 ألف يورو فقط، ومن المنتظر أن يتجّه النادي الشمالي الإيطالي إلى فسخ التعاقد مع اللاعب.وأفاد مقرّبون من اللاعب لوكالة الأنباء الفرنسية، أن التستوستيرون يأتي من مكمّل غذائي وصفه طبيب استشاره في الولايات المتحدة، ويحفّز التستوستيرون هرمون الخصوبة ونمو العضلات في الجسم.يذكر أن بوغبا موقوف عن اللعب حتياطيًا منذ 11 أيلول الماضي، تنفيذًا لعقوبة الإيقاف 4 سنوات. لكنها قد تُخفّض إلى النصف في حال إثبات عدم تناول المادة المحظورة عن عمد، كما يمكن تخفيض العقوبة لبضعة أشهر، في حال تعاطي المادة "خارج فترة المسابقات وعدم ارتباطها برفع أدائه. (win win)