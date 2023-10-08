منذ رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف "عملاق" كتالونيا "برشلونة" في صيف 2021، والنادي الإسباني يحلم باستعادة نجمه من جديد. ويبدو أن هناك فرصة فعلاً لعودة "البرغوث" الذي انضمّ إلى صفوف "إنتر ميامي" الأميركي، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلى "البرسا" بعد رفضه فكرة العودة اليه في الصيف، عقب نهاية عقده مع "باريس سان جيرمان" الفرنسي، بسبب أزمات النادي المالية.

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وبحسب التقرير الذي "فجّرته" صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن "برشلونة" يدرس استعادة ليونيل ميسي من نادي ديفيد بيكهام "إنتر ميامي"، على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ولكن في حالة واحدة فقط. وقالت الصحيفة، إنه "في حال فشل ميسي في التأهل إلى تصفيات المؤهلة للدوري الأميركي، فإن برشلونة سيرى أن هذا الأمر فرصة مناسبة للتعاقد مع ميسي على سبيل الإعارة ومنحه التقدير والوداع الذي يستحقه من الفريق الكتالوني".

ولكن "برشلونة" لم يتخذ أي خطوات جديّة حيال تلك الصفقة، فالأمر كله تحت الدراسة في الفترة الحالية وفقاً لـ "سبورت"، وسيتعيّن على النادي الإسباني تقنين وضعه المالي، قبل التعاقد مع القائد الأرجنتيني مجدداً.

وأضافت الصحيفة: "هناك أمثلة سابقة على أندية الدوري الأميركي قامت بهذا الأمر في الماضي، مثل انتقال ديفيد بيكهام إلى نادي إيه سي ميلان وعودة تييري هنري إلى أرسنال".

ميسي سيودّع جماهير "برشلونة"

وكان أحد مالك "إنتر ميامي"، خورخي ماس، قد صرّح في الأيام الأخيرة بأنه سيسمح لميسي بأن يودّع جماهير "برشلونة". وعن هذا قال ماس: "لقد أعطيته كلمتي بوضوح بأنني سأجعله يقول وداعاً لجماهير برشلونة من ملعبهم، سنرحل إلى هناك أو نلعب مباراة أو شيئاً من هذا القبيل".

وأشار إلى أن هناك منافسة كبيرة كانت على ميسي، سواء من حيث التجديد لـ "باريس"، أو رغبته هو نفسه في العودة لأحضان "برشلونة"، أو حتى من قبل الأندية السعودية التي أجرت مفاوضات مكثفة في الوقت الأخير، معترفاً أنه شعر في وقت من الأوقات بأن الصفقة مهددة.

وغاب ميسي عن المشاركة مع "إنتر ميامي" مؤخراً بداعي الإصابة، مما أدّى لتدهور نتائج الفريق بشكل ملحوظ، ففي غيابه حقق "إنتر ميامي" فوزاً واحداً فقط، مقابل تعادلين وخسارتين، بما في ذلك الهزيمة في نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة أمام "هيوستن دينامو"، لكن الأرجنتيني يأمل في اللحاق بمباراة فريقه ضد "سينسيناتي" متصدّر ترتيب الدوري الأميركي اليوم الأحد، لاستعادة أفضل النتائج.