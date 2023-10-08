في لقاء برايتون.. إنجاز قياسي ينتظر صلاح

سيكون محمد صلاح على موعد مع رقم قياسي جديد في مباراة فريقه ليفربول ضد مضيفه برايتون اليوم الأحد في الجولة الثامنة من الدوري الإنكليزي الممتاز، إذا تمكن النجم المصري من هز الشباك.



وكشف موقع ليفربول الرسمي، أن صلاح سيصبح الهداف التاريخي لـ"الريدز" في مبارياته ضد برايتون في حال هز الشباك في مباراة الفريقين المقررة في وقت لاحق اليوم.

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وأوضح الموقع، أن صلاح قد يحطم رقما قياسيا لأسطورة ليفربول، الاسكتلندي كيني دالغليش، صاحب أكبر عدد من الأهداف لفريق ليفربول أمام برايتون في الدوري الإنكليزي، حيث سجل المصري أمام برايتون 6 أهداف، وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها دالغليش ضد نفس المنافس، وبالتالي، إذا سجل الفرعون المصري في لقاء اليوم سيتخطى الأسطورة الاسكتلندي.



ويملك ليفربول سجلا جيدا في مبارياته الأخيرة ضد برايتون، حيث تمكن من الفوز في أربع من زياراته الست الأخيرة إلى برايتون في الدوري الإنكليزي الممتاز، وتعادل مرة واحدة، وتلقى هزيمة واحدة أيضا. (روسيا اليوم)