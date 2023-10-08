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رياضة

بهدف في وقت قاتل.. النصيري ينقذ إشبيلية من الخسارة أمام فاليكانو (فيديو)

Lebanon 24
08-10-2023 | 09:00
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سجل النجم المغربي يوسف النصيري هدفا في وقت قاتل، لينقذ فريقه إشبيلية من خسارة كانت وشيكة أمام ضيفه أمام رايو فاليكانو، ليتعادلا في النهاية 2-2 ضمن الجولة التاسعة بالدوري الإسباني.

وتقدم رايو فاليكانو بهدفين في غضون 5 دقائق عن طريق أوسكار فالينتين، وألفارو جارسيا (21 و26 على الترتيب).

ومع انطلاق الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 50، نجح إشبيلية في تقليص الفارق بهدف من توقيع جبرييل سوو.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، أنقذ النصيري إشبيلية من تلقي خسارة موجعة على أرضه، بتسجيله هدف التعادل بضربة رأسية في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
 
وبهذه النتيجة، أضاف إشبيلية نقطة إلى رصيده الذي أصبح 8 نقاط ليحتل المركز الثامن، مع مباراة مؤجلة في جعبته أمام أتلتيكو مدريد. (روسيا اليوم) 
 
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