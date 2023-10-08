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رياضة

أول رد رسمي لإنتر ميامي على أنباء انتقال ميسي لبرشلونة

Lebanon 24
08-10-2023 | 11:00
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رد مدرب إنتر ميامي، تاتا مارتينو، على إمكانية انتقال نجم فريقه ليونيل ميسي إلى برشلونة في كانون الثاني المقبل، وذلك بعد أن فقد إنتر كل آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية للدوري الأميركي.

وكشفت تقارير إعلامية إسبانية في وقت سابق، أن ميسي قد يعود إلى برشلونة على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي المقبل، إذا لم يتأهل إنتر ميامي إلى التصفيات النهائية في الدوري الأميركي، وهو ما حدث بالفعل اليوم الأحد عندما خسر إنتر أمام سينسيناتي بهدف دون رد.
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وسيعيش إنتر فترة فراغ لعدة أسابيع لا تتخللها أي مباريات رسمية، حتى شباط المقبل عندما يبدأ الموسم الجديد من الدوري الأميركي.

وخلال حديثه للصحفيين بعد الخسارة على أرضه أمام سينسيناتي، سئل مارتينو عن إمكانية عودة ميسي البالغ من العمر 36 عاما إلى أوروبا وبالتحديد إلى برشلونة للحفاظ على لياقته البدنية قبل انطلاق الدوري الأميركي مجددا، فرد المدرب الأرجنتيني ساخرا: "هل هو ذاهب إلى هناك (برشلونة) للاستمتاع؟ ربما سيذهب لزيارة برشلونة. بخلاف ذلك، لا أعرف أي شيء آخر عنه". (روسيا اليوم) 
 
 
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