خروج "دينامو لبنان" من سلة النوادي العربية

خرج فريق "دينامو لبنان" من بطولة النوادي العربية ال35 لكرة السلة، بخسارته امام المحرق البحريني 79 - 83، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، في دور ال16.



ويلتقي الفائز في الدور ربع النهائي فريق جمعية سلا المغربي. في حين توقفت مسيرة الفريق اللبناني في مشاركته الاولى في البطولة عند هذا الدور.

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