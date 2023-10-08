Advertisement

رياضة

خروج "دينامو لبنان" من سلة النوادي العربية

Lebanon 24
08-10-2023 | 10:40
A-
A+
Doc-P-1115018-638323837669536503.png
Doc-P-1115018-638323837669536503.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خرج فريق "دينامو لبنان" من بطولة النوادي العربية ال35 لكرة السلة، بخسارته امام المحرق البحريني 79 - 83، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، في دور ال16.

ويلتقي الفائز في الدور ربع النهائي فريق جمعية سلا المغربي. في حين توقفت مسيرة الفريق اللبناني في مشاركته الاولى في البطولة عند هذا الدور.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:10 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2023-10-08
14:10 | 2023-10-08
14:00 | 2023-10-08
11:00 | 2023-10-08
09:00 | 2023-10-08
08:00 | 2023-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24