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رياضة

الإعلان عن تفاصيل إصابة بنزيمة

Lebanon 24
08-10-2023 | 14:00
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تلقى البرتغالي نونو سانتو خبر حزين في ديربي جدة بسبب إصابة هدافه الفرنسي كريم بنزيمة في المباراة التي شهدت فوز الأهلي بهدف دون رد.

وأكدت التقارير أن إصابة بنزيمة هي عبارة عن شد عضلي بسيطٌ، حدث له بعد الجهد الذي بذله خلال الدقائق الـ 90 للقاء.

ووضع الاتحاد برنامج تأهيلي للاعب الفرنسي المخضرم خلال فترة التوقف، التي تنطلق اليوم، تحت إشراف مدربه الشخصي خافيير أتالايا، للعودة بشكل أقوى قبل انطلاق الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وسيتوقف الدوري بسبب معسكر الأخضر السعودي في البرتغال في الفترة بين 8 و17 تشرين الأول الحالي، يتضمن مباراتين وديتين أمام منتخبي نيجيريا ومالي. (وكالات)

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