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رياضة

نادي "بيروت" يتأهل لربع النهائي السلة العربية

Lebanon 24
08-10-2023 | 14:10
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تأهل "بيروت فيرست كلوب" للدور ربع النهائي من بطولة النوادي العربية ال35 لكرة السلة، بفوزه على الوحدة صنعاء اليمني 121 - 69 في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم في العاصمة القطرية الدوحة في دور ال16.
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ويلتقي بيروت في الدور ربع النهائي، الفائز من مباراة الاتحاد الجزائري وقطر القطري.
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