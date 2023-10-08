نادي "بيروت" يتأهل لربع النهائي السلة العربية

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تأهل "بيروت فيرست كلوب" للدور ربع النهائي من بطولة النوادي العربية ال35 لكرة السلة، بفوزه على الوحدة صنعاء اليمني 121 - 69 في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم في العاصمة القطرية الدوحة في دور ال16.ويلتقي بيروت في الدور ربع النهائي، الفائز من مباراة الاتحاد الجزائري وقطر القطري.