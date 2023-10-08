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رياضة

أول تعليق لـ حمزة المثلوثي على تقبيل حذاء شيكابالا

Lebanon 24
08-10-2023 | 16:00
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اعتذر مدافع الزمالك، التونسي حمزة المثلوثي، عن لقطة احتفاله مع زميله محمود عبد الرازق شيكابالا بعدما سجل الأخير هدف الفوز (2-1) في لقاء البنك الأهلي أمس السبت في الدوري المصري.

ونجح شيكابالا في إحراز الهدف الثاني الذي خطف النقاط الثلاث لفريقه في الدقيقة 90، عبر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، خدعت حارس مرمى البنك الأهلي.

وأثناء الاحتفال بالهدف، انحنى المثلوثي وقام بتقبيل القدم اليسرى لشيكابالا.

وأثارت اللقطة ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبر بعض الرواد تصرف المثلوثي "مقززا" وغير موفق قبل أن يتقدم اللاعب التونسي باعتذاره.

وكتب المثلوثي عبر خاصية "استوري" على حسابه بموقع "إنستغرام": "لقطة احتفالي مع شيكابالا عفوية.. بسبب الحماس والفرحة لم أدرك ما كنت أفعله".

 
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(وكالات)
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