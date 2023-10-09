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رياضة

الدوري الإنكليزي..أرسنال يكسر عقدة مانشستر سيتي بفوز قاتل

Lebanon 24
09-10-2023 | 00:54
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حقق أرسنال فوزا ثمينا على حساب ضيفه مانشستر سيتي، حامل اللقب، بهدف دون رد، في قمة المرحلة الثامنة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الأحد.

وأحرز البديل البرازيلي غابرييل مارتينيلي الهدف الوحيد "القاتل" قبل أربع دقائق فقط من نهاية المباراة، بتسديدة على حدود منطقة الجزاء اصطدمت على إثرها الكرة بمدافع مان سيتي ناتان أكي قبل أن تغير مسارها وتخادع الحارس إديرسون لتستقر في الشباك.
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وبهذا الفوز، وضع أرسنال حدا لسلسلة من 12 هزيمة متتالية أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي.

ورفع أرسنال رصيده إلى 20 نقطة، وارتقى إلى مركز الوصافة بفارق الأهداف فقط خلف توتنهام المتصدر.

في المقابل، تجمد رصيد مانشستر سيتي الذي تلقى الهزيمة الثانية تواليا بعد الأولى في الجولة الماضية على يد وولفرهامبتون (1-2)، عند 18 نقطة في المركز الثالث.
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