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رياضة

المغربي أشرف حكيمي "أخطر مدافع" في أوروبا

Lebanon 24
09-10-2023 | 03:10
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نفض باريس سان جيرمان غبار خسارته الفادحة أمام نيوكاسل يونايتد الإنكليزي 1-4 في دوري أبطال أوروبا، بفوزه على مضيفه رين 3-1، في المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وواصل النجم المغربي أشرف حكيمي تألقه منذ بداية الموسم الحالي، حيث سجّل هدفاً وصنع آخر لزميله راندال كولو مواني.
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وذكرت شبكة "أوبتا" أن حكيمي ساهم في 5 أهداف في الدوري هذا الموسم، بواقع 4 أهداف إضافة إلى تمريرة حاسمة.

وبهذا الرقم، يتفوّق النجم المغربي، الذي ينتهي عقده مع العملاق الباريسي في صيف 2026، على أي مدافع آخر بين أندية الدوريات الأوروبية الكبرى.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 15 نقطة وصعد إلى المركز الثالث، متخلفاً بفارق نقطتين عن موناكو المتصدر.
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