على طريقتها الخاصة.. جماهير الرجاء المغربي تتضامن مع الشعب الفلسطيني

عبرت جماهير الرجاء الرياضي، عن دعمها للشعب الفلسطيني، على ضوء التطورات الأخيرة التي تعيشها فلسطين، وذلك في مباراة فريقها ضد المغرب التطواني، الأحد، في الجولة الـ6 من الدوري المحلي.



وتم رفع العلم الفلسطيني في المدرجات كافة، على أرضية الملعب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وهتفت الجماهير الرجاوية بأغنية "رجاوي فلسطيني"، المعروفة على المستوى العربي، وتخطت شهرتها حدود المغرب، والتي يدعمون من خلالها الشعب الفلسطيني ضد الهجمات الإسرائيلية، في الدقيقة السابعة من المباراة، في إشارة منهم إلى تاريخ شن المقاومة الفلسطينية لهجومها المباغت ضد الاحتلال. (روسيا اليوم)