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رياضة
مودريتش يتلقى عرضا من الهلال السعودي
Lebanon 24
09-10-2023
|
07:53
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كشفت تقارير صحفية أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط فريق ريال مدريد تلقى عرضا جديدا من نادي الهلال السعودي للحصول على خدماته بالفترة المقبلة.
وحاول الدوري السعودي استقطاب مودريتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لكن اللاعب قرر البقاء مع ريال مدريد.
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وبعد الأزمة الأخيرة وغضبه بسبب عدم مشاركته مع الفريق يحاول الجانب السعودي ضمه في انتقالات كانون الثاني المقبلة.
ووفقا لموقع "فرانس فوتبول ويكلي" قدم نادي الهلال عرضا لا يقاوم مدته عامان وبقيمة وصلت قيمته إلى 200 مليون يورو.
وجاء اهتمام الهلال مرة أخرى باللاعب بعدما فقد مركزه الأساسي في ريال مدريد لصالح جود بيلينغهام، وأظهر لوكا غضبه بسبب استبعاده من المباريات، الأمر الذي سوف يعجل برحيله عن النادي الملكي. (روسيا اليوم)
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