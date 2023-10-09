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رياضة
بعد فشل انتر ميامي بالتأهل..الأندية السعودية تعيد محاولة ضم ميسي خلال الموسم الحالي
Lebanon 24
09-10-2023
|
16:06
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دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم، من جديد دائرة اهتمامات أندية دوري "روشن" السعودي للمحترفين، للتعاقد معه خلال الموسم الحالي.
ويأتي ذلك بعد أن فشل نادي إنتر ميامي في التأهل إلى التصفيات النهائية من الدوري الأميركي، ما سيجعل ليونيل ميسي في فترة راحة تقترب من 5 أشهر حتى بداية الموسم الجديد لدوري "MLS" في الولايات المتحدة.
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ووفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن النهاية الحزينة لإنتر ميامي في الدوري الأميركي، لا تزال تثير الكثير من الجدل حول مصير ميسي في الموسم الحالي.
وكشفت الصحيفة الإسبانية أن أندية الدوري السعودي عادت لتحاول من جديد الحصول على خدمات ميسي، بعد فشل المحاولة الأولى في صيف 2023.
وأشارت إلى أنها تسعى للحصول على توقيع ميسي ضمن أهداف صندوق الاستثمارات السعودي، رغم عدم وجود عرض رسمي على الطاولة حتى الآن.
وأوضحت أن فكرة الأندية السعودية ستكون الاستفادة من خدمات ميسي حتى بداية الموسم الجديد بالدوري الأميركي.
وذكرت أن عروض الدوري السعودي لميسي في الصيف الماضي على مستوى الراتب، وصلت إلى 400 مليون يورو سنوياً.
وحاول نادي الهلال كثيراً ضم ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن "البرغوث" فضل الانتقال إلى صفوف إنتر ميامي، بعد انتهاء عقده مع النادي الفرنسي باريس سان جرمان في صيف 2023.
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