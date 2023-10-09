Advertisement

رياضة

بعد فشل انتر ميامي بالتأهل..الأندية السعودية تعيد محاولة ضم ميسي خلال الموسم الحالي

Lebanon 24
09-10-2023 | 16:06
A-
A+
Doc-P-1115625-638324897348076748.jpeg
Doc-P-1115625-638324897348076748.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم، من جديد دائرة اهتمامات أندية دوري "روشن" السعودي للمحترفين، للتعاقد معه خلال الموسم الحالي.

ويأتي ذلك بعد أن فشل نادي إنتر ميامي في التأهل إلى التصفيات النهائية من الدوري الأميركي، ما سيجعل ليونيل ميسي في فترة راحة تقترب من 5 أشهر حتى بداية الموسم الجديد لدوري "MLS" في الولايات المتحدة.
Advertisement

ووفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن النهاية الحزينة لإنتر ميامي في الدوري الأميركي، لا تزال تثير الكثير من الجدل حول مصير ميسي في الموسم الحالي.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن أندية الدوري السعودي عادت لتحاول من جديد الحصول على خدمات ميسي، بعد فشل المحاولة الأولى في صيف 2023.

وأشارت إلى أنها تسعى للحصول على توقيع ميسي ضمن أهداف صندوق الاستثمارات السعودي، رغم عدم وجود عرض رسمي على الطاولة حتى الآن.

 وأوضحت أن فكرة الأندية السعودية ستكون الاستفادة من خدمات ميسي حتى بداية الموسم الجديد بالدوري الأميركي.

وذكرت أن عروض الدوري السعودي لميسي في الصيف الماضي على مستوى الراتب، وصلت إلى 400 مليون يورو سنوياً.

وحاول نادي الهلال كثيراً ضم ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن "البرغوث" فضل الانتقال إلى صفوف إنتر ميامي، بعد انتهاء عقده مع النادي الفرنسي باريس سان جرمان في صيف 2023.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:51 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:19 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2023-10-09
07:53 | 2023-10-09
05:04 | 2023-10-09
03:10 | 2023-10-09
00:54 | 2023-10-09
16:00 | 2023-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24