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رياضة

ديديه ديشان ينتقد خطة فيفا لكأس العالم 2030

Lebanon 24
10-10-2023 | 03:07
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وجه المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديديه ديشان، نقداً صريحاً إلى مسؤولي الاتحاد الدولي الكرة القدم "فيفا" بسبب نيتهم في إقامة مباريات كأس العالم 2030 بين 3 قارات للمرة الأولى في التاريخ.

ووضع فيفا خطة مثيرة لتنظيم استثنائي لبطولة كأس العالم 2030 بين قارتي أوروبا وإفريقيا، بحيث تقام معظم المباريات بين إسبانيا والبرتغال والمغرب، بعد إقامة أول 3 مباريات في المسابقة بين الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي احتفالاً بمرور 100 سنة على تأسيس المونديال.
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وقال ديديه ديشان في مؤتمره الصحفي التقديمي لمباراة بتصفيات يورو 2024 "بعيداً عن حقيقة تنظيم البطولات بشكل مشترك بين بلدان متعددة، هناك أيضاً جانب آخر متعلق بإقامة المباريات الـ 3 الأولى من المونديال في قارة أميركا الجنوبية".

أضاف في حديث نقله الموقع الرسمي للاتحاد الفرنسي لكرة القدم "لا أعرف ما هي الدول التي ستشارك، لكن هذا يعني أن الأفضلية ستكون للثلاثي الأميركي لتحقيق نتائج إيجابية خلال تلك المباريات، فمن ثم سيتعين على الدول الأخرى التي ستسافر إلى أميركا اللاتينية التحرك مرة أخرى إلى أوروبا أو إفريقيا".

وتساءل ديديه ديشان قائلاً "لا أعرف مَن يتخذ القرارات، لكنني لا أخفي عنكم حقيقة أنني أحب الأشياء الأكثر تماسكاً ووضوحاً على المستوى الرياضي والأخلاقي، ولا أعتقد أن النظام الذي سيُتبع في تنظيم كأس العالم 2023 فيه الكثير من التماسك".
كما أشار إلى إقامة 3 مباريات في الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي التي سبق لها تقديم عرض منافس لاستضافة البطولة.

وقال فيفا إن المباراة الافتتاحية من مونديال 2030 ستقام في عاصمة أوروغواي مونتيفيديو، على ملعب سينتيناريو الذي استقبل أول نهائي في التاريخ لبطولة كأس العالم عام 1930.

وأشار فيفا في بيانه الرسمي إلى أن الدول الستة المضيفة لمونديال 2030 ستتأهل تلقائياً إلى البطولة التي ستضم 48 فريقاً.
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