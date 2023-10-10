بعد أن هنأ بوتين بعيد ميلاده الحادي والسبعين.. إقالة مدرب كرة قدم

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أعلن نادي "سمسراها" من مدينة فيمسي الإستوني لكرة القدم للصالات، فسخ عقده مع المدرب الصربي فلاديمير يوفانوفيتش بالتراضي، بعد أن هنأ الأخير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده.وكتب المدرب فلاديمير يوفانوفيتش "تدوينة" عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، هنأ فيها الرئيس الروسي بعيد ميلاده الحادي والسبعين، قائلا: "عش طويلا، الذي تحمل نفس الاسم! الصرب والروس إخوة إلى الأبد!".ونقلت بوابة البث التلفزيوني والإذاعي الحكومي الإستوني "ERR"، عن رئيس فريق "سمسراها" أندريه غولوفين، قوله: "لقد أوقفنا التعاون بسبب السلوك غير اللائق للمدرب على مواقع التواصل الاجتماعي... لا يمكننا أن نتحمل أن يتصرف مدرب الفريق بهذه الطريقة في الوقت الحالي، حيث تستمر العملية العسكرية الروسية... تقبل يوفانوفيتش قرار إنهاء التعاون بالتراضي. ووفقا له، فإن المنشور ليس له أي خلفية سياسية. نحن نعلم أن الصرب أكثر سلمية تجاه جارتنا الشرقية، والمدرب الذي هنأ بوتين، لم يعتقد أن ذلك سيؤدي إلى رد فعل كهذا".بينما نقلت بوابة "Delfi" عن المدرب يوفانوفيتش، قوله: "أنا رياضي من بلد له تقاليده الخاصة به، تماما كما لدى الإستونيين تقاليدهم الخاصة. أنا أحترم رأي الجميع، لكن لا أحد على هذا الكوكب يستطيع أن يملي علي كيفية التفكير، وهذا ما يسمى بحرية التعبير، هذه هي الديمقراطية".