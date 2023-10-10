27
o
بيروت
27
o
طرابلس
31
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
28
o
بشري
26
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بعد أن هنأ بوتين بعيد ميلاده الحادي والسبعين.. إقالة مدرب كرة قدم
Lebanon 24
10-10-2023
|
01:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن نادي "سمسراها" من مدينة فيمسي الإستوني لكرة القدم للصالات، فسخ عقده مع المدرب الصربي فلاديمير يوفانوفيتش بالتراضي، بعد أن هنأ الأخير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده.
وكتب المدرب فلاديمير يوفانوفيتش "تدوينة" عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، هنأ فيها الرئيس الروسي بعيد ميلاده الحادي والسبعين، قائلا: "عش طويلا، الذي تحمل نفس الاسم! الصرب والروس إخوة إلى الأبد!".
Advertisement
ونقلت بوابة البث التلفزيوني والإذاعي الحكومي الإستوني "ERR"، عن رئيس فريق "سمسراها" أندريه غولوفين، قوله: "لقد أوقفنا التعاون بسبب السلوك غير اللائق للمدرب على مواقع التواصل الاجتماعي... لا يمكننا أن نتحمل أن يتصرف مدرب الفريق بهذه الطريقة في الوقت الحالي، حيث تستمر العملية العسكرية الروسية... تقبل يوفانوفيتش قرار إنهاء التعاون بالتراضي. ووفقا له، فإن المنشور ليس له أي خلفية سياسية. نحن نعلم أن الصرب أكثر سلمية تجاه جارتنا الشرقية، والمدرب الذي هنأ بوتين، لم يعتقد أن ذلك سيؤدي إلى رد فعل كهذا".
بينما نقلت بوابة "Delfi" عن المدرب يوفانوفيتش، قوله: "أنا رياضي من بلد له تقاليده الخاصة به، تماما كما لدى الإستونيين تقاليدهم الخاصة. أنا أحترم رأي الجميع، لكن لا أحد على هذا الكوكب يستطيع أن يملي علي كيفية التفكير، وهذا ما يسمى بحرية التعبير، هذه هي الديمقراطية".
رياضة
منوعات
Advertisement
الأكثر قراءة
تبعاً للتطورات الأخيرة.. ماذا قرر الحلبي بشأن المدارس؟
Lebanon 24
تبعاً للتطورات الأخيرة.. ماذا قرر الحلبي بشأن المدارس؟
12:40 | 2023-10-09
09/10/2023 12:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة توقّف الرحلات من بيروت واليها؟ مديرية الطيران المدني تجيب
Lebanon 24
ما حقيقة توقّف الرحلات من بيروت واليها؟ مديرية الطيران المدني تجيب
13:23 | 2023-10-09
09/10/2023 01:23:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تنقل لاسرائيل تهديدا من حزب الله... و"طوفان الأقصى" يدعم مطالب المملكة
Lebanon 24
مصر تنقل لاسرائيل تهديدا من حزب الله... و"طوفان الأقصى" يدعم مطالب المملكة
05:00 | 2023-10-09
09/10/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتّر في جنوب لبنان... غارة إسرائيليّة على مروحين واشتباك مسلّح وقصف مدفعي
Lebanon 24
توتّر في جنوب لبنان... غارة إسرائيليّة على مروحين واشتباك مسلّح وقصف مدفعي
09:10 | 2023-10-09
09/10/2023 09:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير يفقد أعز الناس.. وينشر ورقة النعوة
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير يفقد أعز الناس.. وينشر ورقة النعوة
04:00 | 2023-10-09
09/10/2023 04:00:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
03:24 | 2023-10-10
أزمة مرتقبة بين منتخب المغرب وريال مدريد
03:07 | 2023-10-10
ديديه ديشان ينتقد خطة فيفا لكأس العالم 2030
23:00 | 2023-10-09
إقالة مدرب بسبب منشور موجه للرئيس الروسي.. من هو؟
16:06 | 2023-10-09
بعد فشل انتر ميامي بالتأهل..الأندية السعودية تعيد محاولة ضم ميسي خلال الموسم الحالي
11:00 | 2023-10-09
رسمياً.. السعودية تترشح لاستضافة مونديال 2034
07:53 | 2023-10-09
مودريتش يتلقى عرضا من الهلال السعودي
فيديو
"طوفان الأقصى".. صور فضائية تظهر حجم الحرائق في غزة جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)
Lebanon 24
"طوفان الأقصى".. صور فضائية تظهر حجم الحرائق في غزة جراء القصف الإسرائيلي (فيديو)
01:46 | 2023-10-10
10/10/2023 10:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
Lebanon 24
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
10:33 | 2023-10-05
10/10/2023 10:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها بشكل كبير: فنانة عربية شهيرة توثق خضوعها لعملية تجميل: "يا جمالي موتوا قهر" (فيديو)
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها بشكل كبير: فنانة عربية شهيرة توثق خضوعها لعملية تجميل: "يا جمالي موتوا قهر" (فيديو)
02:04 | 2023-10-05
10/10/2023 10:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24