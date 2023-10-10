أزمة مرتقبة بين منتخب المغرب وريال مدريد

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أفاد تقرير صحفي إسباني، باحتمالية وقوع أزمة بين منتخب المغرب وريال مدريد، خلال الفترة القريبة المقبلة.ويتطلع منتخب المغرب لضم إبراهيم دياز، لاعب وسط ريال مدريد، لتمثيل منتخب أسود الأطلس، في ظل عدم مشاركته مع منتخب إسبانيا الأول حتى الآن.ويملك دياز أصولا مغربية من جهة والدته وإسبانية من جهة والدته، وهو ما يجعله مؤهلا قانونيا لتمثيل منتخبي "أسود الأطلس" و"لا روخا".وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، ونقلا عن وسائل إعلام مغربية، فإن دياز قرر تمثيل منتخب المغرب والمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2024.وأضافت الصحيفة أن قرار دياز سيتسبب في أزمة بين ريال مدريد ومنتخب المغرب، خاصة أن البطولة القارية تقام في يناير المقبل، بمنتصف الموسم.